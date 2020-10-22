Джиган, Тимати, Егор Крид - Rolls Royce

Текст песен

Чёрный Rolls Royce нас теперьМои числа растут, будто вес ДжигиТы делаешь ноги, я делаю ногтиМоя bitch делает деньги просто снимая Tik Tok'и (big facts)Чёрный Rolls Royce, забираю джекпотСо мной бейби-мама, на неё потрачу всёСделал новый мув и я заберу топУ неё есть парень, но походу он лохMood 6 нулей, новый миллиMood iced out, Richie MillieBaby называет меня милым (ай)Всё что вы хотели мы купилиОна манит меня в свои сетиЯрко светит, как тебя не заметить?Джига тебя любит, Джига делает ветерТвоё декольте поднимает мой рейтингЯ перезвоню, но не факт (но не факт)Это мой Kitch, Ronny Fight (Ronny Fight)Я на всех экранах, hypebeast (hypebeast)So fresh, so clean, свежий, чист (чист, ай)У неё есть парень и походу он brokeЗа мной мои парни, они трахнут твой block (pew)Я хаваю лохов, да, я как Эдди БрокКрид a.k.a всё то, что ты не смог (ха-ха)Только деньги на уме (ха-ха)Сделал деньги на уме (да-да-да)Делал деньги как умел (кэш-кэш-кэш)Делал бэнгер каждый день (pew)Чёрный Rolls Royce, забираю джекпот (pew)Со мной бейби-мама, на неё потрачу всё (всё)Сделал новый мув и я заберу топ (топ)У неё есть парень, но походу он лох