Джиган, Тимати, Егор Крид - Rolls Royce
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- Размер MP3: 5.57 MB
- Длительность MP3: 02:23
- Качество MP3: 44100 Hz, 320 kbp/s
- Дата релиза: 22-10-2020, 23:54
Клип на песню
Текст песен
Мои числа растут, будто вес Джиги
Ты делаешь ноги, я делаю ногти
Моя bitch делает деньги просто снимая Tik Tok'и (big facts)
Чёрный Rolls Royce, забираю джекпот
Со мной бейби-мама, на неё потрачу всё
Сделал новый мув и я заберу топ
У неё есть парень, но походу он лох
Mood 6 нулей, новый милли
Mood iced out, Richie Millie
Baby называет меня милым (ай)
Всё что вы хотели мы купили
Она манит меня в свои сети
Ярко светит, как тебя не заметить?
Джига тебя любит, Джига делает ветер
Твоё декольте поднимает мой рейтинг
Я перезвоню, но не факт (но не факт)
Это мой Kitch, Ronny Fight (Ronny Fight)
Я на всех экранах, hypebeast (hypebeast)
So fresh, so clean, свежий, чист (чист, ай)
У неё есть парень и походу он broke
За мной мои парни, они трахнут твой block (pew)
Я хаваю лохов, да, я как Эдди Брок
Крид a.k.a всё то, что ты не смог (ха-ха)
Только деньги на уме (ха-ха)
Сделал деньги на уме (да-да-да)
Делал деньги как умел (кэш-кэш-кэш)
Делал бэнгер каждый день (pew)
Чёрный Rolls Royce, забираю джекпот (pew)
Со мной бейби-мама, на неё потрачу всё (всё)
Сделал новый мув и я заберу топ (топ)
У неё есть парень, но походу он лох